Çorum Belediyesi, ’Sıfır Atık’ projesi çerçevesinde ekonomiye önemli katkılar sağlıyor. Kullanım ömrünü tamamlamış 3 nin 480 kilogram elektronik atık, geri dönüşüm için Makine ve Kimya Endüstrisi’ne (MKE) teslim edildi.

Çorum Belediyesi, Sıfır Atık yönetmeliği çerçevesinde kaynakların sağlıklı ve verimli biçimde kullanılması, atıkların asıl kaynağında yönetim altına alınması, azaltılması ve ayrıştırılarak geri kazanılması için çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık projesi kapsamında Çorum Belediyesi tarafından kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezinde toplanan 3 bin 480 kilogram elektronik atık, MKE’ye teslim edildi.

’Doğa korunuyor, ekonomiye katkı sağlanıyor’

Sıfır Atık çalışmaları çerçevesinde çevre kirliliğini önlemek ve geri dönüşümü mümkün atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak adına önemli çalışmalar yaptıklarını açıklayan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde evlerden kaynaklı 13 farklı atığı topluyoruz. Kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik atık, kurşunlu piller, floresan ve civa içeren atıklar, akümülatörler, atık ilaçlar, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikler atık merkezine kabul edilmektedir. Getirilen atıklar toplanarak lisanslı firmalara ulaştırılmaktadır. Böylelikle organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış olmaktadır” dedi.

’Makine ve Kimya Endüstrisi’ne teslim edildi’

Elektronik atıkların doğayı tehdit etmeden bertaraf edilmesi gerektiğini, ayrıca bu atıkların içerisindeki değerli madenlerin de ekonomiye kazandırılması gerektiğini ifade eden Yağbat, “Bu bilinçle, atıkları mobil atık getirme merkezlerinde ve 1. Sınıf Atık Getirme Merkezlerinde topluyoruz. Elektronik atıkların uygun şekilde geri dönüşümünün sağlanması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca yayımlanan mevzuat gereği lisans ve izin belgelerine sahip devletin yetkili kuruluşu Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ Geri Dönüşüm İşletme Müdürlüğüne 3 bin 480 kilogram elektronik atığı teslim ettik. Yapılan çalışmayla çevre ve insan sağlığı korunurken, atıkların içerdiği maddelerin ayrıştırılması sayesinde ekonomiye de önemli katkılar sağlamış oluyoruz” diye konuştu.