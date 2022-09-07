Çorum Barosu avukatlarına 5 hafta süren toplam 30 saatlik “Temel Diksiyon” eğitimi verildi.

Çorum Barosu avukatlarına 5 hafta süren toplam 30 saatlik “Temel Diksiyon” eğitimi verildi.

Etkili iletişimin temelini oluşturan ‘Diksiyon ve Beden Dili‘ eğitimi İletişim Uzmanı ve Eğitmen Meltem Çınar tarafından verildi.

Eğitime katılan avukatlar; Temel Diksiyon Uygulamalarından; solunum (Diyafram nefes çalışmaları), ses geliştirme ile ilgili çalışmalar, artikülasyon, tonlama, vurgu, durak, ses ve nefes teknikleri, beden dili, protokol ve nezaket kuralları ile iş hayatında iletişime yönelik bilgiler aldı.

Çorum Barosu Başkanı Av. Turan Kalıpcı, "Üyelerimize daha iyi hizmet sunabilmek adına eğitim uygulamalarımıza büyük önem veriyoruz. Diksiyon ve Etkili İletişim eğitimlerimize katılım sağlayan arkadaşlarımız eminim ki bundan sonra dilimizi daha doğru, düzenli ve etkili olarak kullanmaya özen gösterecektir. Hitit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Diksiyon Eğitmeni, İletişim Uzmanı Meltem Çınar’a teşekkür ediyorum dedi.

Program sonunda Baro Başkanı Turan Kalıpcı, eğitimi tamamlayan avukatlara ’Katılım Belgesi’ eğitim veren İletişim Uzmanı Meltem Çınar’a teşekkür belgesi takdim etti.