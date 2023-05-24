Artvin’in Şavşat ilçesinde dün kamyonuyla Çoruh nehrine düşen ve daha sonra akıntıya kapılarak kaybolan 44 yaşındaki sürücü Zübeyir Topal, ekipler tarafından bot yardımıyla aranıyor.

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Artvin’in Şavşat ilçesinde kamyonuyla düştüğü derede akıntıya kapılarak kaybolan sürücü için arama çalışması devam ediyor. AFAD koordinesinde, jandarma, UMKE, JAK, Çoruh Arama Kurtarma , Hopa Deniz Polisi ve 112 Acil Sağlık ekiplerinden oluşan 120 kişi bölgede çalışmasını sürdürüyor. Kazanın meydana geldiği yerden itibaren 8 kilometrelik alanda başlatılan çalışmada ekipler, bot yardımıyla nehirde kaybolan sürücü Zübeyir Topal’ı arıyor.