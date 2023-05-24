Okullarda yılsonu sergileri açılmaya devam ederken öğrencilerin el emeği göz nuru ürünleri, Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesindeki sergide yerini aldı.

Çoruh Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan yılsonu sergisi, il protokolü, öğretmenler ve öğrencilerin yoğun katılımıyla açıldı. Açılış töreninin ardından sergideki dekoratif ürünler, hediyelik eşyalar, kıyafetler ve ev tekstili ürünleri tek tek sergiye gelenler tarafından incelendi.

Çocuk gelişimi, el sanatları ve moda tasarım teknolojisi alanlarında öğrenim gören öğrencilerin yıl boyunca ortaya koydukları ürünler katılımcılardan tam not aldı. Sergi, 23-25 Mayıs tarihlerine kadar açık olacak.