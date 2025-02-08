Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde eğitim-öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve eğitimdeki başarılarının yanı sıra sportif alanlardaki başarıları ile de öne çıkan Çorlu Şahinler Ortaokulu bu başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Çorlu Şahinler Ortaokulu Küçük Kız Voleybol takımı ile Yıldız Erkekler Badminton takımları Tekirdağ il birinciliğini elde etti.

Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan’da Çorlu Şahinler Ortaokulunu ziyaret ederek, sporcu öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Çorlu Şahinler Ortaokulu’nun Küçük Kız Voleybol takımı Mart ayında Yıldız Erkekler Badminton takımı da Şubat ayında yapılacak bölge finallerinde Tekirdağ temsilcisi olarak boy gösterecekler.