Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin nüfusu bir önceki yıla göre 6 bin 276 kişi artarak 300 bin 296’ya yükseldi. Çorlu bu nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 76. ilçesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Aralık 2023 tarihli verilerine göre 294 bin 20 olan Çorlu nüfusu, 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 6 bin 276 kişi artarak 300 bin 296 kişiye ulaştı.

Tekirdağ’ın 1 milyon 167 bin 059 olan nüfusu da 20 bin 103 kişi artarak 1 milyon 187 bin 162 olarak kayıtlara geçti. Bir yılda yüzde 1,72 oranında büyüyen Tekirdağ nüfusunun 604 bin 896’sı erkek, 582 bin 266’sı ise kadınlardan oluşuyor.

Tekirdağ, 30 büyükşehir arasında nüfus büyüklüğüne göre 18. sırada yer alırken Türkiye genelinde nüfus sıralamasında Tekirdağ’ın tüm ilçelerindeki son nüfus sayıları ise şöyle oldu:

Çorlu: 300 bin 296, Süleymanpaşa: 223 bin 68, Çerkezköy: 218 bin 926, Kapaklı: 147 bin 610, Ergene: 68 bin 526, Saray: 51 bin 275, Malkara: 50 bin 727, Şarköy: 34 bin 91, Marmaraereğlisi: 32 bin 104, Muratlı: 30 bin 455, Hayrabolu: 30 bin 84.

TÜİK’in yayımladığı verilere göre, Tekirdağ’ın en büyük ilçesi olan Çorlu, bir yılda yüzde 2,13 büyüyerek 2024 yılı itibarıyla 300 bin 296 nüfusa ulaştı. Sanayi, ticaret ve ulaşım alanındaki stratejik konumuyla dikkat çeken Çorlu, nüfus gücüyle de Tekirdağ’ın ekonomik ve sosyal yapısında önemli bir yer tutuyor. Verilere göre Çorlu’daki nüfusun 152 bin 817’si erkek, 147 bin 479’u ise kadınlardan oluşurken nüfusu en kalabalık mahallesi ise 42.826 kişiyle yine Şeyhsinan Mahallesi oldu.

Çorlu’nun mahalleleri Tekirdağ’ın bazı ilçelerinden daha fazla nüfusa sahip

Türkiye İstatistik Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Çorlu’nun 26 mahallesindeki nüfus sayıları ise şu şekilde açıklandı: Şeyhsinan Mahallesi: 42 bin 826, Muhittin Mahallesi: 39 bin197, Reşadiye Mahallesi: 34 bin 602, Nusratiye Mahallesi: 21 bin 626, Kemalettin Mahallesi: 17 bin 293, Hürriyet Mahallesi: 16 bin 941, Çobançeşme Mahallesi: 15 bin 893, Esentepe Mahallesi: 15 bin 135, Rumeli Mahallesi: 11 bin 889, Havuzlar Mahallesi: 11 bin 662, Kazımiye Mahallesi: 11 bin 446, Alipaşa Mahallesi: 10 bin 914, Cemaliye Mahallesi: 10 bin 2, Zafer Mahallesi: 9 bin 554, Hıdırağa Mahallesi: 8 bin 807, Hatip Mahallesi: 8 bin 138, Önerler Mahallesi: 4 bin 946, Silahtarağa Mahallesi: 3 bin 130, Yenice Mahallesi: 2 bin 180, Seymen Mahallesi: 1bin 51, Türkgücü Mahallesi: bin 51, Cumhuriyet Mahallesi: 945, Şahpaz Mahallesi: 530, Sarılar Mahallesi: 363, Deregündüzlü Mahallesi: 100, Maksutlu Mahallesi: 68.

Çorlu, Türkiye’nin en büyük 76. ilçesi

Çorlu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan nüfus verilerine göre 300 bin 296 kişilik nüfusu ile Türkiye’nin en büyük 76. ilçesi oldu. Bu büyüme, Çorlu’nun sanayi, ticaret ve ulaşım alanlarındaki güçlü konumunun yanı sıra, yaşam kalitesi ve altyapı yatırımlarıyla da dikkat çeken bir ilçeye dönüştüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çorlu, sadece nüfusuyla değil, aynı zamanda hızla gelişen ekonomik ve sosyal yapısıyla da Trakya’da ve Marmara bölgesinde önemli bir merkez olarak görülüyor. Bu başarı, ilçemizin geleceğe yönelik daha büyük projelere, yatırımlara ve kalkınma hamlelerine de zemin hazırlıyor. Çorlu, her geçen yıl büyüyen potansiyeliyle Türkiye’nin en dikkat çeken ilçelerinden biri olmaya devam ediyor.