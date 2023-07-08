Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen tren kazasında ölen 25 kişi, kazanın yıldönümünde Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Demirtaş Mahallesi’ndeki tren istasyonunda raylara karanfil bırakılarak anıldı.

Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen tren kazasının 5. yıldönümü münasebetiyle hayatını kaybedenlerin ve yaralıların yakınları, Uzunköprü Tren İstasyonu’nda bulunan 8 Temmuz Abidesi’ne gitti. Burada kazada ölenler için yapılan 8 Temmuz Abidesi’nde bulunan raylara karanfil bırakıldı. Anma töreninde konuşan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, yaşanan kazanın acısının halen daha taze olduğunu dile getirerek, bundan tam 5 yıl önce buradan Demirtaş Mahallesi’nden o kara trenin kalktığını dile getirdi. Tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları adına kürsüye gelerek konuşan kazada ölen Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, "Burada bugün olmak herkes için çok zor, bugünü yaşamak çok zor, ne yazık ki bundan tam 1826 gün önce her gün gün sayıyorum" diyerek acılarını dile getirdi.

Kazanın yıldönümü sebebiyle düzenlenen anma programına Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan ve kazada yakınlarını kaybedenler ile çok sayıda vatandaş katıldı.