Bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmak amacıyla, binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmek için çeşitli kategorilerde TEKNOFEST başlığı altında teknoloji yarışmaları düzenleyen Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Çorlu’daki okullarda yarışmaların tanıtımını yaptı.

2025 yılında T3 Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde düzenlenecek olan TEKNOFEST, bu kez İstanbul’da milyonlarca teknoloji meraklısını bir araya getirmeye hazırlanıyor. Her yıl yenilenen yarışma kategorileriyle dikkat çeken ve Türkiye’nin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarına ev sahipliği yapan TEKNOFEST, 2025 yılında 52 ana kategori ve 118 alt kategoride gerçekleştirilecek. TEKNOFEST 2025 Teknoloji Yarışmalarına başvurular, 20 Şubat’a kadar devam edecek.

Çorlu’da da lise ve ortaokul kademelerinden TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapmak isteyen öğrenciler için Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde T3 Vakfı Tekirdağ İl Sorumlusu Emrah Hekim ve eğitmenler tarafından süreç hakkında Çorlu’daki okullarda bilgilendirmeler yapıldı.

İlçe genelinde yer alan 20 okulda yapılan tanıtımlara 2 bini aşkın öğrenci katıldı.

Toplantılarda katılımcı öğrencilere TEKNOFEST yarışmalarının içeriği, amacı ve başvuru süreci hakkında yapılan tanıtımlarla öğrencilerin bu heyecana ortak olmaları hedefleniyor.