Tekirdağ Çorlu’da mahalle arasında otluk alanda çıkan yangın dron kamerası tarafından görüntülendi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, Rumeli Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzerindeki otluk alanda meydana geldi. Az sayıda ağaç ve kuru otlar henüz bilinmeyen sebeple tutuştu. Dumanların yükseldiğini gören yoldan geçen sürücü ve mahalle sakinleri, itfaiyeyi aradı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürme işlemi gerçekleştirdi.

Cam kırıklarından çıkmış olabilir

Yangın nedeniyle 3 dönüm otluk arazi küle döndü. Olay yerinde çok sayıda içki şişesi ve cam kırığı olması dikkat çekti. Yangının da sıcak havanın etkisiyle cam kırıklarından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.