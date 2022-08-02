Kaza nedeniyle yavaşlayan trafiğe Çorlu Bölge Trafik ekipleri müdahale ederek akışı sağladı.

Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Eski kız arkadaşı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti

Kazada yaralanan tanker şoförü Mehmet B. olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Çorlu - İstanbul yolu üzeri Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çorlu istikametine seyreden Mehmet B. idaresindeki boş yük tankeri, yol çalışmaları nedeniyle tek şeride düşen yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

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