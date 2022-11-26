Tekirdağ Çorlu’da tek katlı bir evin bitişiğindeki kömürlükte yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen ikamet sakini hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ Çorlu’da tek katlı bir evin bitişiğindeki kömürlükte yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen ikamet sakini hastaneye kaldırıldı.

Olay, Silahtarağa Mahallesi Deste 1. Aralık Sokak’ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle Yılmaz Kuloğlu’nun ikamet ettiği tek katlı evin bitişiğindeki kömürlükte yangın çıktı. Dumanları yükseldiği gören mahalle sakinleri, itfaiye ve ambulansı aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yanan kömürlükten çıkan dumanlardan etkilenen ikamet sakini Yılmaz Kuloğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yanan binada maddi hasar meydana geldi.