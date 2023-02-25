Kaza sonrası yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’nde Selimiye Camii yakınlarında meydana geldi. Güçlü Sokak’tan Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi’ne çıkış yapan R.D. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Suriye uyruklu şahsın kullandığı plakasız motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

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