Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken motoru alev alan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cemaliye Mahallesi Salhane Sokak üzeri Sebze Hali mevkisinde meydana geldi. Çorlu Kalesi yönüne seyreden T.Ç. yönetimindeki 39 EN 070 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Durumu fark edip aracı yol kenarına çeken sürücü itfaiyeden yardım istedi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Aracın ön kısmı hurdaya dönerken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.