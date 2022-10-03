2022 yılı Mevlidi-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde Çorlu Müftülüğünce "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi.

2022 yılı Mevlidi-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinliklerinde Çorlu Müftülüğünce "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konferans düzenlendi.

Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yaklaşık 750 kişinin katılımıyla gerçekleşen program, Hacı Mehmet Şirikçi Camii Müezzin Kayyımı Halis Aker’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Çorlu Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu’nun açılış ve selamlama konuşması ile devam eden program, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım’ın "Peygamberimiz, Cami ve İrşat" konulu konuşması ile sona erdi.

Program sonunda, Diyanet İşleri Başkanlığınca 2022 Yılı 2. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı’nda başarılı olarak belge almaya hak kazanan Çorlu Hamidiye Kur’an Kursu, Mekke Kur’an-ı Kerim Kursu, Şehit Ali Alıtkan Kur’an Kursu ve Hazreti Hatice Kur’an-ı Kerim Kursu’ndan 18 erkek ve 15 kız olmak üzere 33 öğrencinin hafızlık belgeleri de takdim edildi.