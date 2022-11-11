Kaza, akşam saatlerinde Şeyh Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, telefonla konuştuğu sırada yolun karşısına geçen F.A. isimli yayaya, M.B. idaresindeki 34 UR 3535 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası yaralanan F.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. F.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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