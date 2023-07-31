Tekirdağ Çorlu’da seyir halindeyken ön kısmı tutuşan otomobil alev alev yanarak hurda yığınına döndü.

Olay, Şeyh Sinan Mahallesi Kızılcık Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. idaresindeki 59 AFF 872 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda dumanlar yükseldi. Olayı fark eden sürücü H.T. araçtan atlayarak çevredeki vatandaşlardan ve itfaiyeden yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği öne sürüldü.