Ünlü Beyin Cerrahı ve Yazar Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası Enis Sülün Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte Prof. Dr. Aydın, salon dolduran öğrencilerle "Yapay Zeka ve İnsanlığın Geleceği" konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Entelektüel kişiliğiyle tıp, edebiyat, felsefe, din, tarih, teknoloji gibi hemen her konuya değinen Prof. Dr. Aydın, programda öğrencilerimizin sorularına da yanıt verdi.

Özellikle beyin ve başarı ilişkisine vurgu yapan Prof. Dr. Aydın ruhumuzun, kimliğimizin, şahsiyetimizin, onurumuzun, haysiyetimizin ve biz olmamızın yegane ve nadide kumaşı olan beynimizi yeterince kullanamadığımızı ifade ederek, mutlaka büyük bir gayretle ve konfor alanlarımızdan çıkarak bilim üretmenin önemine vurgu yaptı. Kısacası beynimizin sınırlarını keşfedecek tek gücün yine kendi içimizde olduğuna değindi.

Programın sonunda Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan tarafından Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın’a günün anısına hediye takdim edildi.