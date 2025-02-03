Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde trafik polisleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçede yoğun trafik akışının olduğu caddelerde Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince motosikletlilere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimlerde kurallara uyan motosikletli kuryeler örnek gösterildi.
Kask takmanın önemine dikkat çeken trafik polisi Eyüp Sarıkaya, sürücülere can güvenliklerine dikkat etmeleri açısından trafik kurallarına riayet etmeleri yönünde bilgilendirmede bulundu. Motosikletlere yönelik uygulamaların kış ayında da sıklıkla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: iha