Tekirdağ Çorlu’da kamyon ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Salih Omurtak Caddesi Çorlu - Ergene yolu üzeri Çırak Bayırı mevkiinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Lütfi Ö.’nün kullandığı 16 EN 224 plakalı motosiklet ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nden Salih Omurtak Caddesi’ne saparak Çorlu istikametine dönüş yapmak isteyen Metin Ç. idaresindeki 34 LKL 07 plakalı kamyon çarpıştı.

Ön tekerleği kamyonun altına giren motosikletin sürücüsü Lütfi Ö. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

“Işıklı uyarı levhası konulsun”

Öte yandan olay yerinde konuşan bir vatandaş, aynı noktada kazaların sık yaşandığını ifade ederek, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi ile Salih Omurtak Caddesi’nin buluştuğu kavşağa ışıklı uyarı cihazı konulması gerektiğini söyledi.