Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi. Yangının, elektrik tesisatından çıktığı öne sürüldü.

Olay, sabah saatlerinde Silahtarağa Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi üzerinde meydana geldi. Çerkezköy yolu istikametine seyreden esnaf Halil S. idaresindeki 59 UN 447 plakalı LPG’li otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü Halil S. apar topar araçtan atlayarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.