Tekirdağ Çorlu’da bir apartmanın çatısı alev alev yandı. Alevler geceyi aydınlatırken, mahalleli de sokağa döküldü.

Olay, Nusratiye Mahallesi Alipaşa İlköğretim Arka 3. Sokak üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde 4 katlı bir apartmanın çatısından alevler yükseldi. Olayı fark eden apartman sakinleri apar topar kendilerini dışarı attı. Yangın büyüyerek devam ederken, mahalleli de sokağa döküldü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak, yaklaşık 1 saat sonra tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.