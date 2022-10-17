Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza sonrası yaralanan M.D., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, Nusratiye Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzeri çevre yolu köprü alt geçidindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevre yolu yan yoldan İstanbul istikametine seyreden B.K. idaresindeki 59 AAF 086 plakalı kamyonet, yoldan geçen M.D. isimli kadına çarptı.

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