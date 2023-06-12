Tekirdağ Çorlu’da üzerine demir demir kalıp direği düşen inşaat işçisi yaralandı.

Çorlu ilçesi Önerler Mahallesi mevkiinde devam eden bir inşaat alanında meydana gelen iş kazasında, yerinden çıkan demir kalıp direği metrelerce yüksekten düştü. Düşen demir kalas, bu sırada aşağıda bulunan inşaat işçisi Ş.F.’nin omuz kısmına çarptı.

Yaralanan işçi Ş.F. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.