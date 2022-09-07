Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, günlerdir apartmanın bodrum katına akan içme suyu sebebiyle dert yandı. Ekiplerin arızaya geç müdahale ettiğini ifade eden vatandaş, “Kimseye derdimizi anlatamıyoruz” dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir vatandaş, günlerdir apartmanın bodrum katına akan içme suyu sebebiyle dert yandı. Ekiplerin arızaya geç müdahale ettiğini ifade eden vatandaş, “Kimseye derdimizi anlatamıyoruz” dedi.

Muhittin Mahallesi Reşit Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir ikametin bodrum katında, içme suyu hattında meydana gelen su patlağı sebebiyle su birikintisi meydana geldi. Apartman sakinleri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkililerine tepki göstererek çözüm istedi. Barış Köprü, defalarca yetkili birimleri aramasına rağmen günlerce sorunun çözülmediğini, yaklaşık bir hafta sonra arızanın giderildiğini ifade etti. Köprü, “Muhtemelen içme suyu hattında patlak var ve su duvardan akarak binada birikiyor. Biz kimseye derdimizi anlatamıyoruz. Yan tarafta kapıcı dairesi var, orası da su içinde, insanlar mağdur oldu. Duvarların sıvaları döküldü, günler sonra gelip yaptılar ama kıymeti yok” diye konuştu.