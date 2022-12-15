Tekirdağ Valiliği tarafından Çorlu ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valiliği tarafından Çorlu ilçesinde halk toplantısı düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve dertlerini dinlemek, sorunları, ihtiyaçları yerinde tespit etmek ve çözüm üretmek amacıyla halk toplantısı düzenledi. Vali Yıldırım, halk toplantısı çerçevesinde Çorlu’nun Reşadiye Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Yıldırım, talep ve şikayetleri not alarak, gerekenlerin yapılması için talimat verdi.

Vali Yıldırım’a ziyaretleri sırasında Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ahmet Çetin ve ilçe protokolü eşlik etti.