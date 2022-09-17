Tekirdağ Çorlu’da bir esnaf işyerinin önünde çevreye saçılmış çöpler nedeniyle tepki gösterdi.

Tekirdağ Çorlu’da bir esnaf işyerinin önünde çevreye saçılmış çöpler nedeniyle tepki gösterdi.

Şeyh Sinan Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzeri Tahtalı Camii karşısında sabah saatlerinde iş yerine gelen Atilla Çetinkaya, dükkanının önünde çöp rezaletiyle karşılaştı. Çetinkaya, Dünya Temizlik Günü olması nedeniyle duyarsız vatandaşlara tepki göstererek, belediye ekiplerinin de temizlik çalışması yapmasını istedi.

"Temizlik Günü diye paylaşım yapanlar burayı da görsün"

Belediyenin temizlik yapmasını isteyen esnaf Atilla Çetinkaya, “Temizlik bir kültürdür, aileden gelir, eğitimle olacak bir şeydir. Ama bazı duyarsız vatandaşlarımız, evinden almış çöpünü, konteynere atacağına kenarına atmış. Biz de burada esnafız ilçemiz güzel olsun istiyoruz. Bu durum buraya gelen müşteriyi de kaçırır. Temizlik İşleri sanki biraz yetersiz kalıyor. Üstüne basa basa söylüyorum, bugün Dünya Temizlik Günü. Çeşitli etkinlikler yapılıyor, paylaşımlar yapılıyor. Madem burasını da temizleyip paylaşım yapsınlar. Biz esnaf olarak durumdan rahatsızız. Bu görüntü hiç hoş bir görüntü değil. Sağlımızın açısında da iyi değil” diye konuştu.