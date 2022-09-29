Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde su gideri açma çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde su gideri açma çalışmaları sırasında doğalgaz borusu patladı.

Olay, Hatip Mahallesi Kadife Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmanın su giderini açma çalışması yapan kepçe tarafından kazı yapıldığı sırada doğalgaz borusu delindi. Doğalgazın yüksek basınçla fışkırması üzerine olay yerine itfaiye, polis, ambulans ve doğalgaz firması ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, doğalgaz müdahale ekibi gaz vanasını keserek, boruya müdahale etti.