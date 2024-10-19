Tekirdağ Çorlu’da bir apartman dairesinde tıka basa dolmuş çöpler nedeniyle apartman sakinleri çözüm bekliyor.

Reşadiye Mahallesi Mehmet Ağa Sokak’ta Hayriye Gürpınar Apartmanı sakinleri, iki kişinin yaşadığı çöp eve dönen 3. kattaki 15 numaralı ikametten rahatsızlık duyduklarını belirterek, yetkililerin harekete geçmesini istiyor.

Uzun zamandır ikamet odalarında yığılmış çöplerin sağlığı tehdit eden bir hale geldiğini ifade eden apartman sakinleri, yetkili makamlara şikayette bulunduklarını belirtti.

Apartman sakinleri, “İki kardeşin yaşadığı ikamet çöp eve dönüşmüş durumda. Apartmanı kokular sardı. Bıktık biz bunların evinde çöp toplamasından. Çöpe bırakıp atıyoruz, geri gidip çöpü eve götürüyor. Bunların akıl sağlığından şüphe duyuyoruz. Tedavi edilmesini istiyoruz. Dairenin de bir an önce temizlenip ilaçlanmasını istiyoruz. Temizlik işleminden sonra da bunların evi tekrar çöp eve çevirmesine mahal verilmemeli. Yetkili makamlara da şikayette bulunduk, bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.