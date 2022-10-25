Tekirdağ Çorlu’da otomobilin arkadan çarptığı at arabası hurda yığınına döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

Tekirdağ Çorlu’da otomobilin arkadan çarptığı at arabası hurda yığınına döndü. 3 kişinin yaralandığı kazada yaralı yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza, Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Ergene yolu üzeri askeri kışla mevkiinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Süleyman A. idaresindeki 59 YJ 664 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Sezer C.’nin kullandığı demir yüklü at arabasına arkadan çarptı.

At arabası paramparça oldu

Kaza sonrası at arabası paramparça olurken, yüklü demirler de yola saçıldı. Ön kısmı büyük hasar gören otomobilin sürücüsü Süleyman A. ve at arabasında bulunan yolculardan Hamide K. ile Rabia Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yakınları sinir krizi geçirdi

Öte yandan kazayı duyup olay yerine gelen at arabasındaki kazazedelerin yakınları, sinir krizi geçirdi. Yaralı atın da olay yerinde bir süre acı çektiği görüldü. Kaza nedeniyle tamamen kapanan Çorlu - Ergene yolu ise yaklaşık 45 dakika sonra trafiğe açıldı.