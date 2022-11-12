Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 8 kaçak göçmen yakalandı.

Dükkanını silah atölyesine çeviren şahıs gözaltına alındı Dükkanını silah atölyesine çeviren şahıs gözaltına alındı

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri tarafından Cemaliye Mahallesi Fidanlık Sokak’ta kaçak göçmenlere yönelik yapılan denetimde yabancı uyruklu 8 şahıs yakalandı. Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen göçmenler, işlemleri için Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.