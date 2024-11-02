Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, tütün kaçakçılığına yönelik düzenledikleri operasyonda 335 bin 200 adet dolu makaron, 40 bin adet boş makaron ve 380 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemek amacıyla Çorlu’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında, şüpheli iki şahsın adreslerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Bu aramalar sonucunda 335 bin 200 adet dolu makaron, 40 bin adet boş makaron ve 380 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 5607 ve 4733 sayılı kanunlar kapsamında 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.