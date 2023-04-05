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Şahıslar işlemleri yapılmak üzere ekip arabasına bindirilerek, polis karakoluna sevk edildi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Cemaliye Mahallesi Ahmet Bey Bayırı Caddesi üzeri Borsa Meydanı mevkiinde trafik ve asayiş uygulaması yapıldı. Denetimler sırasında yol kenarında selfie yapan 3 şahıs polisin gözünden kaçmadı. GBT kontrolünden geçen şahısların yabancı uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde asayiş denetiminde bulunan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yabancı uyruklu 3 şahsı yol kenarında selfie çekerken yakalandı.

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