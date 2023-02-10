Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremden, zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası ile ilgili çalışmalar sürüyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ve Ergene’deki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremden, zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası ile ilgili çalışmalar sürüyor. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu ve Ergene’deki çalışmaları yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Tekirdağ Valiliği, Çorlu Kaymakamlığı ve AFAD koordinasyonunda başlatılan; Çorlu’daki kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile düzenlenen deprem yardım kampanyasına Çorlu halkı yoğun ilgi gösterdi.

Vali Aziz Yıldırım, depremden etkilenen vatandaşlara ulaştırılmak üzere yardımların toplandığı, paketlendiği ve tasnif edildiği Çorlu Kültür Merkezini ziyaret etti. Vali Yıldırım, ziyaretleri sırasında yardım toplama çalışmalarını inceleyerek Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan’dan bilgi aldı. Yardım malzemelerini paketleyen öğrencilerle de sohbet eden Vali Yıldırım, "Yüce gönüllüğünüz ve erdemli davranışlarınız sebebi ile tebrik ediyorum. Sizin gibi yardımsever gençlerimiz bu ülkenin yüz akıdır" dedi.

Vali Yıldırım daha sonra Ergene ilçesini ziyaret ederek, Ergene Kaymakamlığı koordinasyonunda depremden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla yapılan yardım çalışmalarını yerinde inceledi. Yıldırım ilk olarak Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu Spor Salonu’nu ziyaret ederek okuldaki yardım çalışmalarını yerinde inceledi ve Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşcı’dan bilgi aldı. Akabinde Vali Yıldırım, Ergene Cemevi’ni ziyaret ederek depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla hazırlanan yardım kolilerini inceledi. Yardım çalışmaları hakkında Cem Vakfı Başkanı Ergene Şube Volkan Işıklı’dan bilgi alan Yıldırım, afetzedelere destek olan Başkan Işıklı ve vatandaşlara teşekkür etti.