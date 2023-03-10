Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan ancak bir süre önce binası boşaltılan Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni yerinde yapılacak olan binası için çalışmalar başladı.

Atatürk Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarı’nda yer alan mevcut binasının boşaltılarak yıkılmasının ardından Çorlu Endüstri Meslek Lisesi’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan yeni binasının yapımı için hafriyat çalışmalarına başlandı.

108 milyon 616 bin TL proje bedeli ile inşa edilecek olan Çorlu Endüstri Meslek Lisesi için zemin kazı çalışmaları başladı. Çorlu Endüstri Meslek Lisesi’nin yeni binasında dört ayrı atölye binası ile 24 sınıflı ana bina yer alacak.