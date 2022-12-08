Kazımiye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde bulunan A3 Tipi Kapalı Cezaevi’nde sabah saatlerinde tatbikat düzenlendi. Cezaevi Cumhuriyet Savcısı kontrolünde gerçekleşen tatbikata, çok sayıda jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede katılım sağladı. Gerçeğini aratmayan tatbikatın başarılı geçtiği ifade edildi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde hükümlü ve tutukluların bulunduğu A3 Tipi Kapalı Cezaevi’nde düzenlenen yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı.

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