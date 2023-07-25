Corendon Turizm Grubu, Kemer’de inşaatı süren yeni tenis projesinin heyecanını yaşıyor. Corendon Tennis Club, 14 toprak zemin tenis kortu, yerel ve uluslararası spor etkinlikleri ile Kemer’i tenisin merkezlerinden biri yapmaya hazırlanıyor.

Sporun gelişimine katkı sağlamak ve spor turizmini geliştirmek adına hem yurt içinde hem de yurt dışında futboldan basketbola, voleyboldan bisiklete kadar farklı dallarda pek çok spor kulübüne, elit sporcuya ve organizasyonuna sponsorluk desteği sağlayan Corendon Turizm Grubu milyonlarca yerli ve yabancı turisti taşıdığı Antalya’da da yatırımlar yapmaya devam ediyor. Lara’da bisiklet dostu otel konsepti ile dünyanın farklı ülkelerinden bisiklet sporcularını konuk ederken, kış döneminde 4 futbol sahası ile futbol takımlarını otellerinde ağırlıyor.

Grup, Kemer’de inşaatı süren yeni tenis projesi Corendon Tennis Club, 14 toprak zemin tenis kortu, yerel ve uluslararası spor etkinlikleri ile Kemer’i tenisin merkezlerinden biri yapmaya hazırlanıyor.

Corendon Turizm Grubu Kurucu Ortağı Yıldıray Karaer, “Cumhuriyetimizin 100. yılında turizmi desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak için oluşturduğumuz bu büyük proje ile profesyonel ve amatör tenisçileri Kemer’de ağırlayacağız” dedi.

Karaer, yatırımlarla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Grup şirketlerimizden Corendon Airlines ile pek çok Avrupa ülkesinden Türkiye’ye ve dünyanın farklı noktalarına taşıdığımız yolcularımız, Corendon Touristic ile Belçika ve Hollanda’dan Türkiye’de ve dünyada tatil imkânı sunduğumuz misafirlerimiz, Antalya’da Kemer ve Lara otellerimizin yanı sıra Hollanda ve Karayip Adaları’ndaki otellerimiz ile turizmin farklı alanlarında Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyoruz. Akdeniz’in kıyısındaki Antalya; doğal güzellikleri, denizi, eşsiz plajları, medeniyetlere ev sahipliği yapmış tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dünya turizminde de söz sahibi şehirler arasında bulunuyor. Antalya’ya farklı bir değer katmak ve turizmi çeşitlendirmek amacıyla dünyada trend olan spor turizmine yönelik Corendon Tennis Club projesini hayata geçiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100.yılında büyük bir gururla ülkemiz için, turizmi desteklemek ve gelişmesine katkı sağlamak için oluşturduğumuz bu büyük proje ile profesyonel ve amatör tenisçileri Kemer’de ağırlamaya hazırlanmak bizim için büyük bir gurur ve heyecan. Kemer’in yemyeşil doğasıyla bütünleşen Corendon Tennis Club ile sezonu 12 aya uzatabilmeyi ve bölgeyi spor alanında cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Antalya’yı dünyanın dört bir yanındaki tenis severlere tanıtmakla birlikte, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmeyi ve bölge halkına spor yapma imkânı sunan bir merkez oluşturmayı da hayal ediyoruz.”