Corendon Alanyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı DG Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Cengiz Aydoğan Tesislerinde Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan antrenmanda, Beşiktaş maçında ilk 11’de forma giyen futbolcular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas ve şut yaparak antrenmanı tamamladı.