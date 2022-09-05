Corendon Alanyaspor bir günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor bir günlük iznin ardından MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’in 6. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk edecek olan yeşil-turunculu ekip bir günlük iznin ardından çalışmalara başladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde ısınma çalışmaları ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman üçlü turnuvayla sonra erdi. Alanyaspor hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.