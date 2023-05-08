Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor’un 75. kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Corendon Alanyaspor’un 75. kuruluş yıl dönümü etkinleri, Hükümet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma töreniyle başladı. Başkan Hasan Çavuşoğlu tarafından anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Alanyaspor’un uzun yıllar daha bu başarıyı sürdüreceğini dile getiren Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, “Kulübümüzün 75. yıl dönümünü törenle kutluyoruz. Bu çerçevede yılsonuna kadar birçok etkinliklerimiz daha olacak. Alanyasporumuz 7 Mayıs 1948 yılında Ali Nazım Köseoğlu ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu vesileyle ilk günden itibaren başkanlarından taraftarlarına kadar kulübümüze emeği geçen herkese teşekkür eder, vefat edenlere ise bir kez daha Allah’tan rahmet dilerim. Ruhları şad, mekanı cennet olsun. Kulübümüz 75. yıl içerisinde çok büyük başarılara imza attı. Bu başarılar sizlerin sayesinde olmuştur. Alanyasporumuz inşallah uzun yıllar daha bu başarıyı sürdürecektir. Tabii bunlar da sizlerin verdiği desteklerle oldu ve olmaya devam edecek. İnşallah takımımızın Süper Lig’de uzun yıllar kalmasını temenni ediyorum” dedi.

Adem Murat Yücel: "Alanyaspor’a gönülden destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de, “Corendon Alanyaspor bizim ortak bir değerimizdir. Her zaman Alanyaspor’a gönülden destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Şehrimizin takımı Alanyaspor’a bugüne kadar başarılarına ortak olarak destek veren herkese sizlerin huzurunda bir daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Fatih Ürkmezer: "Alanyaspor nice zor ve güzel günlerden geçmiştir"

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, “Bir çocuğu büyütmek nasıl kolay değilse, kurumları da büyütmek ve geliştirmek kolay değildir. Bugün 75. yıl dönümünü kutladığımız Alanyaspor da nice zor ve güzel günlerden geçmiştir. Bunu sağlamak için kentin kulübü sahiplenmesi ve birlikte hareket etmesi gerekiyor. Alanya aslında tam bir spor kenti konumundadır. İşte bu spor kentinin öncülerinden biri olan Alanyaspor, başta futbol olmak üzere çeşitli branşlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak başarının daha da artarak devam etmesi gerekiyor. Bu birlik ve beraberlikte bunu gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Törene Antalya İl Jandarma Komutanı Yardımcısı Albay Kemal Erbay, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Ömer Erdoğan, takım kaptanları, eski kulüp başkanları, akademi takımı futbolcularımız, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda taraftarlar katıldı.