Corendon, turizmin kalbinin attığı Alanya’ya yatırım yapmaya devam ediyor ve bölgenin ekonomisine katkı sağlayacak önemli bir adım daha atıyor. Avrupa’yı başta Türkiye olmak üzere en çok tercih edilen tatil destinasyonlarına bağlayan firma, 2024’ten itibaren Hollanda’dan Alanya’ya 12 ay boyunca turist getirecek.

Hollanda ve Belçika’dan Türkiye’ye en çok turist getiren tur operatörü Corendon Travel, Alanya operasyonlarını büyütüyor. Avrupalı tatil severleri şimdiye kadar sadece yaz döneminde Alanya’ya taşıyan hava yolu firması, 17 Şubat 2024 tarihi itibariyle Hollanda’dan Alanya’ya 12 ay boyunca tatil imkanı sunacak.

Corendon Turizm Grubu yöneticileri, Alanya için planladıkları geniş operasyonun detaylarını aktarmak üzere Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, protokol üyeleri ve Alanya turizminin önde gelen sivil toplum kuruluşları ile 2 Ağustos Çarşamba günü Alanya Kaila Beach Hotel’de bir araya geldi. Toplantıda konuşan Corendon Travel Yönetim Kurulu Başkanı Atılay Uslu, 2024 yılından itibaren gerçekleşecek operasyonlar hakkında bilgiler verdi.

“Alanya bizim en önemli destinasyonlarımızdan biri”

Atılay Uslu şunları söyledi:

“Corendon Turizm Grubu olarak, tur operatörünü kurduğumuz ilk günden beri Alanya bizim en önemli destinasyonlarımızdan biri. Hollanda, Belçika ve İskandinav ülkeleri için oldukça popüler bir tatil merkezi konumunda. Sunduğu ürün çeşitliliği ile farklı kitlelere hitap etmesi, hem aileler hem gençler hem de her yaştan insan için farklı tatil konseptleri üretiyor olması Alanya’nın en cezbedici noktalarından biri. Biz de Alanya’nın sahip olduğu bu potansiyelin daha verimli değerlendirilebileceğine inanıyoruz. İkliminin elverişliliği ile kış mevsiminde güneşle buluşmak isteyenler için de çok doğru bir alternatif olduğuna inandığımız için Alanya operasyonlarımıza kış sezonunda da devam etme kararı aldık. Yaz sezonundan sonra, şubat ayında Amsterdam’dan başlayacağımız sürekli operasyonumuza yıl boyunca farklı şehir ve ülkelerden kapasiteler ekleyerek bu destinasyonda büyümeye devam edeceğiz. Bu şekilde Avrupalı tatilcilere 12 ay boyunca Alanya’da tatil imkanı sunacağız.”

150 bine yakın kapasite sunulacak

Önümüzdeki yılın Şubat ayından itibaren başlayacak 2024 operasyonlarının detayları ise şöyle açıklandı:

Corendon Tur Operatörü, Şubat ayıyla beraber Amsterdam’dan tatil cenneti Alanya’ya haftada 2 uçuş düzenleyecek. Frekansını sürekli artırarak devam edecek olan firma, Amsterdam’dan Alanya’ya Mart ayında haftada 4, Nisan ayında ise haftada 14 uçuş sunacak. Nisan itibariyle Hollanda, Belçika ve Danimarka’dan Alanya’ya günlük uçuşlar yapılırken; Nisan ortasıyla beraber ek seferlerle frekans haftalık 24’e yükselecek. Hava yolu firması, Amsterdam’ın yanı sıra; Maastricht, Eindhoven, Brüksel ve Groningen şehirlerinden uçuşlar ile de turistleri Alanya ile buluşturacak. Genişletilmiş programla birlikte 2024’te Alanya destinasyonu için 150 bine yakın ilave kapasite sunulmuş olacak. Firma tüm bu uçuşları grup çatısı altındaki hava yolu şirketi Corendon Airlines ile gerçekleştirecek.

Danimarkalı turistleri de Alanya ile buluşturacak

Atılay Uslu, Alanya’nın Danimarkalı turistler tarafından da popülaritesine kayıtsız kalmayarak, Danimarka’da da faaliyet gösteren kendi Tur Operatörleri aracılığı ile Alanya’ya yapacakları uçuşları arttıracaklarını açıkladı. 11 Mayıs 2024 itibariyle Kopenhag ve Billund’dan haftada 2, Aalborg’dan ise haftada 1 kez olmak üzere yapacakları uçuşların sayısını arttırmak için Danimarka’daki pazarlama faaliyetlerine ağırlık vereceklerini bildirdi.

Alanyaspor’un da destekçisi

Firmanın Turizm Grubu çatısı altındaki şirketlerden biri olan Corendon Airlines, Süper Lig’de mücadele eden Alanyaspor ile uzun yıllardır sürdürdüğü iş birliğini, geçtiğimiz sene isim sponsoru olarak güçlendirmişti. “Corendon Alanyaspor” iş birliği önümüzdeki sezonda da devam edecek.