32 uçaklı filosuyla 65 ülkede 165 havalimanına ulaşarak yılda ortalama 6 milyon yolcu taşıyan Corendon Airlines, seyahat sektörünün profesyonellerini buluşturan World Travel Market’e (WTM) katıldı. 5-7 Kasım tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen fuarda partnerleriyle bir araya gelen Corendon, yaptığı yenilikleri ve fark oluşturan hizmetlerini paylaşırken, katılımcılara gelecek planlarıyla ilgili bilgiler de aktardı.

Küresel çapta en etkili seyahat ve turizm etkinliği olarak nitelendirilen fuar, 5-7 Kasım tarihlerinde Londra’da düzenlendi. Yüzlerce ülkeden on binlerce profesyonelin ağırladığı fuarda bir stant kuran Corendon; partnerleriyle bir araya gelirken, hizmetlerini İngiltere medyası başta olmak üzere uluslararası basınla paylaşma fırsatı buldu.

Corendon Airlines’ın standında; markanın seyahat sponsoru olduğu İngiltere’nin köklü kulüplerinden Hull City’nin maskotu da yer aldı. Takımın sevimli maskotu yüksek fuara renk katarken, katılımcılara eğlenceli oyunlarla imzalı tişörtler ve atkılar hediye edildi. Standda ayrıca, kurulan büyük ekranda şirketin hizmet verdiği destinasyonlarla ve Anadolu Efes Spor Kulübü sponsorluğu iş birliğiyle ilgili keyifli görüntüler paylaşıldı.