Corendon Airlines, 2022 yaz sezonunda İngiltere pazarına sunduğu uçuşlarına 2023’te yeni hatlar ekleyerek devam ediyor. Geçtiğimiz sene İngiltere’nin 5 havalimanından Türkiye’ye direkt uçuş sunan Corendon Airlines, 2023 sezonunda uçuş planını yeni hatlarla zenginleştirerek İngiltere’den uçuş sunduğu havalimanı sayısını arttırdı. Londra, Birmingham, Manchester, Newcastle ve Glasgow’dan Antalya ve Dalaman’a uçuşlar gerçekleştirecek olan havayolu şirketi, 2023 uçuş planına bu hatların yanı sıra Bristol’ı da ekledi.

Corendon Airlines sezonu Bristol – Antalya uçuşu ile açtı

Londra – Antalya hattında geçtiğimiz sene olduğu gibi 2023’te de günlük uçuş sunmaya devam edecek olan havayolunun İngiltere operasyonu 1 Nisan’da başladı. Bristol – Antalya hattındaki ilk uçuşunu yaparak sezonu açan havayolu, bu hattaki ilk uçuşunu 185 yolcu ile gerçekleştirdi. Uçuştan önce Bristol Havalimanı apronunda Corendon Airlines uçuş ekipleri ile Bristol Havalimanı yetkilileri bir araya geldi.

“İngiltere’den gördüğümüz ilgiden çok memnunuz"

Corendon Airlines Ticaret Direktörü Mine Aslan, geçtiğimiz sene İngiltere pazarının tüm sezon operasyonlarını sürdürdükleri ilk yıl olduğunu belirterek, "İngiliz turistlerin tatil destinasyonu olarak Türkiye’yi önceliklendirmesi ve uçuşlarımıza olan ilgisinden dolayı memnun olduğumuz bir sezon geçirdik. Yüksek talebi karşılayabilmek adına sezon ortasında kapasitemizi artırdık. Bu sene bu trendin yine yükselerek devam edeceğini öngörerek İngiltere pazarına Antalya ve Dalaman için geniş bir uçuş planı sunduk. 2023 sezonunda uçuş ağımıza Londra, Manchester, Birmingham, Newcastle ve Glasgow’un yanısıra Bristol’ı da ekleyerek uçuşlarımızın daha fazla noktadan ulaşılabilir olmasını hedefledik. Geçtiğimiz yıla göre daha erken aksiyon alarak 2024 yaz sezonu biletlerini de satışa açtık. Şu an için sadece Antalya uçuşlarımızın bulunduğu planı ilerleyen haftalarda genişletmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde sadece İngiltere’den uçtuğumuz noktaları değil, uçuş destinasyonlarımızın sayısını da artırmayı hedefliyoruz” dedi.