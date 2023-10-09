Corendon Airlines’ın Hollanda tescilli kardeş şirketi Corendon Dutch Airlines yeni Boeing 737-9 uçağını Boeing’in Seattle’daki fabrikasından teslim alarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

Hollanda, Belçika, Almanya, Avusturya, İngiltere, Polonya gibi birçok Avrupa ülkesinden, başta Türkiye olmak üzere Yunanistan, İspanya ve Mısır’daki popüler tatil destinasyonlarına operasyonlarını sürdüren ve düzenlediği direkt uçuşlarla uluslararası bir tatil hava yolu konumuna gelen firma, filosunu yeni uçaklarla gençleştirmeye devam ediyor.

"İlk uçuş Yunanistan’ın Lefkas Adası’na"

Corendon Dutch Airlines’ın yeni üyesi PH-CDP kuyruk kodlu Boeing 737-9 uçağı, 7 Ekim Cumartesi sabahı yerel saatle 07.00’de ilk uçuşunu yapmak üzere Schiphol Havalimanı’ndan havalandı. Kalkış öncesi şirketin Turizm Grubu kurucu ortağı Atılay Uslu, yönetim ve mürettebatın katılımıyla uçağın yolcu alımı yapacağı kapı önünde özel bir organizasyon düzenlendi. Uçuşa katılacak yolcuların da dahil olduğu kutlamada kapı önünde kurdele kesildi ve yolcuların yeni uçağın ilk yolcuları olmaları anısına ilk uçuş sertifikaları hediye edildi. PH-CDP kodlu Boeing 737-9, Amsterdam’dan Türkiye, Yunanistan ve İspanya’daki popüler tatil destinasyonlarına uçacak.

“Corendon Dutch Airlines için bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz”

Corendon Turizm Grubu kurucu ortağı Atılay Uslu, filoya katılan son uçakla ilgili olarak şunları söyledi:

"Yeni Boeing 737-9’un gelişiyle bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Bu yeni uçak tipiyle yolcularımıza daha fazla konfor sunarken, eski Boeing 737-800 uçaklarımıza kıyasla daha az çevresel etki yapıyoruz. Yolcularımızı bu gelişmiş uçakta ağırlamak için sabırsızlanıyoruz."

Yeni liverysini, yeni uçağı ile tanıttı

Filosundaki uçaklarda Corendon Tur Operatörünün logosunu kullanan Corendon Dutch Airlines, yeni uçak ile birlikte yenilenmiş liverysinin de lansmanını yaptı. Kuyrukta, her iki tarafta Corendon markasını tamamlayıcı “Cor” ve “Don” net olarak görünmekteyken, winglet olarak tabir edilen kanatçıkların iç kısmında sosyal medya paylaşımlarında sıkça kullanılan "Cheezzz" kelimesi kullanıldı.

"Filo tamamen yenileniyor"

Filoya katılan yeni Boeing 737-9 Corendon Dutch Airlines’ın mevcut filosunu yenilediği ilk uçak olma özelliğini taşıyor. Siparişi verilmiş olan diğer iki uçağın ise sırayla önümüzdeki kasım ayı ortasında ve gelecek yıl ocak ayında teslim alınması bekleniyor. Böylece 2024 yılının başında firmanın filosunun tamamı yepyeni Boeing 737-9 model uçaklarla yenilenmiş olacak.

Boeing 737-9, sahip olduğu 213 yolcu kapasitesiyle klasik Boeing 737-800 modellerine göre 24 koltuk daha fazla sunuyor. 6 bin 500 kilometrelik bir uçuş menziline sahip olan Boeing 737-9, kullanılan ileri teknoloji ile yenilenen motor ve geliştirilmiş aerodinamik sayesinde 737-800 modeline kıyasla yüzde 14 daha az yakıt tüketimi ve daha düşük karbon emisyonu sağlamanın yanısıra yüzde 40 daha düşük gürültü ayakizine sahip.

Türkiye ve Hollanda’da 737-8 model uçağı ilk kullanan havayolu Corendon Airlines olmuştu