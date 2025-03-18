Corendon Airlines, 2021 yılında başlattığı ve Türk spor tarihine damga vuran isimleri ağırladığı "Sport Talks" programına devam ediyor. Sporun temsil ettiği evrensel değerleri içselleştiren ve sporu marka DNA’sına yerleştiren Corendon Airlines, yeni dönemde de "Sport Talks" programında efsaneleri bir araya getiriyor. İş, spor, sanat ve medya dünyasının liderlerini izleyicilerle buluşturacak olan program serisinin ilk bölümüne; Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın moderatörlüğünde, spor dünyasının efsanesi Onvo Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile iş dünyasının efsanesi Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer konuk oldu.

Corendon Airlines, 20. yılını kutladığı 2025 yılında özel çalışmalara imza atıyor. Corendon’un önceki dönemlerde beğeniyle takip edilen "Sport Talks" programı, yenilenen formatı ve dopdolu içeriği ile yeniden sporseverlerle buluşuyor. 343 Digital’in prodüksiyonuyla gerçekleştirilen program, izleyenlere ilham kaynağı olabilecek sporcuları ve spora değer katan isimleri ağırlayacak. Program, İngilizce altyazı ve işaret dili desteği ile birlikte her hafta Corendon Airlines TV Youtube kanalında yayınlanacak.

"Corendon Sport Talks"; spor, iş, sanat, medya dünyasından ve Corendon Airlines’ın sponsor olduğu takımlardan lider isimleri ağırlayacak. Keyifli ve sürpriz anların yaşanacağı programlarda, bir taraftan konukların kariyer yolculuğu hakkında sohbet edilirken bir yandan da sıcak gündem ile ilgili düşünceler ekrana yansıyacak. Program içinde yer alan "uçuş kartı" ve "iniş kalkış" bölümleri de eğlenceli içerikleri ile sohbete renk katacak.

Çekimleri Antalya Lara’daki Corendon Football Center’da yapılan programın ilk bölümde, Corendon Airlines’ın stadyum isim sponsoru olduğu Onvo Antalyaspor’un Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile Corendon Turizm Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer bir araya geldi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan’ın moderatörlüğünde yapılan programda, merak edilen konular üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Programda Corendon’un büyüme yolculuğunu anlatan Karaer, sporun dinamizmi ile turizmi ve havacılığı buluşturan yatırım vizyonunun detaylarını paylaştı. Belözoğlu ise başarılarla dolu futbolculuk yıllarından teknik direktörlüğe evrilen kariyerinden ve gelecek dönemdeki hedeflerinden bahsetti.