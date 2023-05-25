Doybox Gıda çorbamatikler aracılığı ile müşterilerine 24saat sıcak çorba sunacak.

Bidaa markasıyla Ev Dışı Tüketim (EDT) sektöründe müşterilerine kaliteli ve besin değeri yüksek hazır paket yemek ve bardak çorba sunan Doybox Gıda, yeni yatırımlarla sektördeki payını daha da artırmayı hedefliyor. Atıştırmalık ihtiyacı duyan müşteriler, artık Bidaa’nın hazır bardak çorbalarını, çorbamatikler aracılığı ile sıcak bir şekilde tüketme imkânı bulacaklar.

Yankı Yemek AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, yaptığı açıklamada EDT sektörüne yönelik yatırımlarla ilgili bilgi verirken, Yankı Yemek AŞ’nin iştiraki olan Doybox Gıda’nın sıcak çorbaya ulaşım imkânı verecek yatırımlarını önümüzdeki ay yaşama geçireceklerini söyledi. Bidaa markasıyla hazır paket yemekleri müşterilerine sunarak EDT sektöründe kendine güçlü bir şekilde yer edinen Doybox Gıda’nın, bardak çorbaya müşterilerinin daha kolay ve hızlı şekilde ulaşması için çorbamatikleri hizmete sokacağını kaydeden Dönmez, pilot uygulamanın Bursa’da yapılacağını söyledi. İlk etapta Bursa’daki 5 noktada hizmete sokulacak çormatiklerin, müşterilerine sıcak çorba içme imkânı sunacağını dile getiren Coşkun Dönmez, sektöre farklı bir bakış açışı kazandıracak yeni uygulamayla ilgili şu bilgileri verdi:“Çorbamatikleri müşterilerimizin kolayca ulaşabileceği noktalara yerleştireceğiz. Atıştırmalık ihtiyacı hisseden müşterilerimiz, çorbamatikler aracılığı ile sağlıklı, katkısız ve tamamen doğal yöntemlerle, hjyen ve sanitasyon kurallarına uygun şekilde üretilen çorbalara erişim imkânı bulabilecek. Geleneksel yöntemlerle yaptığımız uygun fiyatlı çorbalarımızın lezzeti, besin değeri, kalitesi, ev ve lokanta ortamında pişirilen çorbalar gibi olacak.”

Doybox Gıda’nın, çeyrek asrı aşan üretim kültürü ve sektör birikimine sahip Yankı Yemek AŞ’nin gücünü arkasına alan ve sektörde emin adımlarla ilerleyen bir firma olduğuna dikkat çeken Coşkun Dönmez, yeni ve teknolojik bir yatırım olan çorbamatiklerin, insanların ihtiyaçlarına hızlı ve kolayca yanıt vermesi açısından sektöre farklı bir ivme kazandıracağını belirtti.

Yankı Yemek AŞ ve Dybox Gıda’nın ‘Yemediğimizi yedirmiyoruz’ ilkesiyle hareket ederek müşterilerine kalite ve lezzet garantisi verdiğini dile getiren Dönmez, “Değişik yaşam şartlarının ortaya çıkardığı EDT sektörü, dünyada ve ülkemizde giderek büyüyen bir sektör. Biz de sektörün yenilikçi ve güvenilir firmalarından biri olduğumuzu ortaya koymak için hamle içerisindeyiz. Çalışma hayatının koşturmacasında, zamanı ekonomik kullanmanın yanı sıra restoranların ve işletmelerin açık olmadığı sabahın çok erken saatleri ile gecenin geç saatlerinde bile canı çorba çeken müşterilerimiz, sıcak çorba içerek içini ısıtabilecek. Müşterilerimiz, artık eşine dostuna arkadaşına ‘Hadi gel bir çorba içelim’ samimiyetiyle çorbamatiklerimizden hizmet alabilecek” şeklinde konuştu.