Denizli’nin Acıpayam ilçesinde bu yıl 3.’sü yapılacak tarhana festivaline davet için bin kişilik çorba ikramı yapıldı.

Acıpayam ilçesine bağlı Dodurga Mahallesi’nde bu yıl 20 Ekim Pazar günü 3’cüsü yapılacak olan ‘Dodurga Tarhana Festivaline’ tüm Denizli halkını davet edildi. Geleneksel Dodurga Tarhana Festival için Kayhan Mahallesi’nde bin kişilik top tarhana hazırlandı. Hazırlanan tarhana davetlilere ve vatandaşlara ikram edildi. Tarhana pekmez, yoğurt ya da tereyağı eşliğinde ikram edildi. Top tarhana yapımı ve tanıtımı için yapılan etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Marım’da katıldı.

Düzenleme komitesi üyesi Yüksel Şan, mahallelerinde 5 asırdan bu yana kadınlar tarafından kışlık çerezlik top tarhana ve toz tarhana yapıldığını söyledi. Tarhana Festivaline Acıpayam’ın 56 mahallesinden üreten kadınların ücretsiz stant açabileceklerini vurgulayan Şan “Belediye öncülüğünde gerçekleştirilen proje ile Acıpayam’ın 56 Mahalleden üretim sağlayan üreticilerin festivalde yerlerini alıp ürettikleri ürünleri satışa sunmalarını istiyoruz. Ayrıca sürpriz konuklarımızda olacak stantlarda yerlerini alan kadın girişimciler ürettikleri ürünleri satışa sunacak. Dernek olarak meşhur Dodurga tarhanasının patentini almak için çalışma başlattık” dedi.