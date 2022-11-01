Haftanın 4 günü boyunca sabah saatlerinde Zeytinburnu’ndaki belli ulaşım noktalarını ziyaret eden Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı her gün bin 200 kişiye ücretsiz çorba servisi yapıyor.

Haftanın 4 günü boyunca sabah saatlerinde Zeytinburnu’ndaki belli ulaşım noktalarını ziyaret eden Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı her gün bin 200 kişiye ücretsiz çorba servisi yapıyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin vatandaşa ücretsiz çorba ikramı devam ediyor. Sabah saatlerinde ilçede yoğunluğun gözlemlendiği metro, tramvay ve Marmaray duraklarını ziyaret eden Zeytinburnu Belediyesi Mobil İkram Aracı, erken saatlerde işe ve okula giden vatandaşlara ücretsiz çorba dağıtımı yapıyor. Pazartesi, salı, çarşamba ve cuma olmak üzere, Zeytinburnu Belediyesi tarafından haftanın 4 günü, her gün bin 200 kişiye çorba ikramı yapılıyor. Sabah 07.00 - 09. 00 saatleri arasında dağıtım hizmetine çıkan Mobil İkram Aracı, belirli günlerde Cevizlibağ Tramvay, Kazlıçeşme Marmaray, Zeytinburnu Metro ve Zeytinburnu Fişekhane Marmaray istasyonlarını ziyaret ediyor.