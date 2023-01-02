Bursa’nın İnegöl ilçesinde oğlunu bıçakla yaralayan şahsın 2 arkadaşını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde oğlunu bıçakla yaralayan şahsın 2 arkadaşını bıçakla yaralayan baba tutuklandı.

Olay, Orhaniye Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde faaliyet gösteren çorba işletmesinde meydana geldi. Uğur K. (16), sabah 09.00 sıralarında çorbacıya giderek iş yerinde çalışan Hakkı G.’den iddiaya göre borcunu istedi. O sırada çıkan kavgada Hakkı G. (20) bıçakla Uğur’u elinden yaraladı. Yaralı çocuk, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından saat 12.30 sıralarında Uğur K.’nin babası Fuat K. (45) ve amcası Murat K. (43) iş yerine gittiler. Öfkeli şahıslar ile iş yeri çalışanları Berkay A. (20) ve Cemal D.(21) arasında kavga çıktı.

Fuat K. elindeki bıçakla Berkay A. (20) ve Cemal D.’yi (21) bıçakla yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Kavga sonucu bıçakla yaralanan 2 kişi, özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şüpheli Fuat K. ve Murat K. ile Hakkı G. (20) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 kişiden Fuat K. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.