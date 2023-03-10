Karabağlar Spor Kulübü, genç kaleci Kenan Gürsen Saat ile bir sezon sınırsız kelle paça çorba karşılığında anlaşma sağlayarak ilginç bir transfere imza attı.

Amatör spor kulüplerinden Karabağlar Spor Kulübü, 23 yaşındaki Kenan Gürsen Saat ile görülmemiş bir transfere imza attı. Buna göre Saat, spor kulübüyle yaptığı anlaşma karşılığında bir sezon boyunda sınırsız kelle paça çorba içebilecek. Spor kulübü başkanı Adem Kuzu’nun aynı zamanda restoranı olduğunu ve burada sık sık kelle paça çorba içtiğini belirten Saat, “Başkanımızın restoranına uzun zamandan beri gidiyordum. Orada sık sık kelle paça çorba içiyordum. Bu teklif de benden geldi. Bir sezon boyunca çalışmalarım karşılığında sınırsız kelle paça içeceğim. Transfer bence çok güzel oldu. Bu sene şampiyon olursak hedefim, beyti karşılığında yeni anlaşma imzalamak" dedi. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde okuyan Saat, bir yandan da mutlu olduğu işi yaptığını söyledi.

"Çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor"

Karabağlar Spor Kulübü Başkanı Adem Kuzu "Kenan benim eski müşterilerimdendi. Kendisi kelle paça hastası. Benim tüm futbolcularım idman sonrası restoranda ücretsiz yemek yiyor ama Kenan’ın sınırsız kelle paça hakkı var. Sporcularımız eğer başarılı olursa beyti değil tandırla besleyeceğim" derken, başkan yardımcısı Sinan Mermercioğlu ise, "Kenan çalışmalarının karşılığını çorba olarak alıyor. Kendi istediği zaman restorana gidip çorbasını içiyor. Başka oyuncular da bu transferi ilginç buluyor. Kenan ‘Sizden para istemiyorum, sınırsız çorba istiyorum’ dedi. Biz de kabul ettik. Kenan iyi bir kaleci. Oyuna iyi hakim olabiliyor, uzun top oynayabiliyor. Maçlarda inşallah bize keyifli dakikalar yaşatır" diye konuştu.