Zonguldak’ta 23 yıl önce Düzce’de yaşanan depremin yıldönümünde "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirildi. Bir restoranda çorba içen vatandaşlar tatbikat anına denk gelince masaların altına girerek tatbikat boyunca bekleyişlerini sürdürdü.

Zonguldak’ta 23 yıl önce Düzce’de yaşanan depremin yıldönümünde "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirildi. Bir restoranda çorba içen vatandaşlar tatbikat anına denk gelince masaların altına girerek tatbikat boyunca bekleyişlerini sürdürdü.

12 Kasım’da 1999 Düzce depreminin yıl dönümünde Türkiye genelinde “Çök-Kapan-Tutun” deprem tatbikatı gerçekleşti. 81 ilde eş zamanlı gerçekleşen tatbikat Zonguldak’ta yapıldı. Bir restoranda tatbikat anına denk gelen vatandaşlar yemeklerini yarıda keserek masaların altına girdi. Burada tatbikat boyunca bekleyişlerini sürdürdü. Zonguldak Valiliği içerisinde gerçekleşen tatbikata, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Cezmi Yalınkılıç, Başsavcı Abdurrahim Alan, AFAD Müdürü Ahmet Güngör, Gamer Müdürü Ahmet Hakan Gencer, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Karayılmaz ve protokol üyeleri katıldı

Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri Valilik içerisinde çök kapan tutun tatbikatını gerçekleştirdi. Programın son bölümünde ise Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri, Valilik binası önünde AFAD tarafından kurulan ekipman sergisi gezdi. İl Müftüsü Aşır Durgun’un dua okumasının ardından program sona erdi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, "18.57’de ülkemizin tamamında bir afet tatbikatı yaptık. Deprem tatbikatı yaptık. Bu saatte yapılmasının sebebi 23 yıl önce bu saatte Düzce’de ciddi bir deprem meydana gelmişti. 845 vatandaşımız vefat etmişti. Ülkemiz maalesef deprem kuşağında olan bir ülke. Zaman zaman bu afetleri de yaşıyoruz. O zaman bize düşen deprem öncesinde, deprem anında yapılması gerekenler hususunda bilinçli olmamız gerekiyor. Deprem öncesinde bilhassa binalarımızın kalitesini artırmamız gerekiyor. Binalarımızı depreme daha dayanıklı ve depremin şartlarına uygun yapmamız gerekiyor. Önceliğimiz bu. Yollarımız, köprülerimiz. Yapıma yönelik her şeyi depremle uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Bir diğeri deprem anında yapmamız gerekenler. En önemlisini kısa ve öz şekilde çök, kapan ve tutun şeklinde kısaltılmış hareketleri yaptığımız zaman bugüne kadar tecrübeler bunların insanların sağlığını koruduğunu ortaya koymuş durumda. Bugün aynı anda ülkemizde bu tatbikat yapılarak deprem bilincini daha fazla oluşturmak amaçlandı. Bir taraftan da bu yıl deprem tatbikat yılı olarak uygulanıyor. Şu ana kadar neredeyse her hafta bir değişik ortamda tatbikatı yapıyoruz" diye konuştu.